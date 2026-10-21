Японский химик Кэнсо Соаи прочитал в Токио, Япония, лекцию об асимметричной автокаталитической реакции. Работа над этой реакцией привела ученого к Нобелевской премии по химии 2026 года. Почетный профессор Токийского университета науки выступил перед примерно 2 тысячами человек, включая участников онлайн-трансляции.

Реакция Соаи

Лекцию 76-летнего ученого организовало Химическое общество Японии, сообщает The Japan Times. В процессе, названном реакцией Соаи, небольшая разница между двумя зеркальными формами молекул усиливается, пока одна из форм не начинает преобладать. Это явление сравнивают с различием между левой и правой руками.

Первые результаты исследований, связанных с реакцией Соаи, ученый опубликовал в 1990 году. Во время сессии вопросов и ответов он заявил, что хочет исследовать широкий спектр возможных причин дисбаланса между левыми и правыми молекулярными формами.

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Планы на церемонию в Стокгольме

После лекции Соаи заявил на пресс-конференции, что его интересовали базовые, фундаментальные вопросы. Он также выразил надежду прибыть на церемонию вручения Нобелевских премий в Стокгольме в декабре в приподнятом настроении.

Во время предстоящей лекции в столице Швеции ученый планирует рассказать о результатах своей работы и отметить вклад французского химика и микробиолога XIX века Луи Пастера, который также изучал молекулярную асимметрию.

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