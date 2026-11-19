В Шотландии хирург Мохаммед Хабиб призвал полицию начать уголовное расследование в отношении больницы Aberdeen Royal Infirmary в Абердине. Согласно внутреннему экспертному отчету, по меньшей мере 19 пациентов умерли вследствие серьезных неблагоприятных событий, вызванных операциями, в 2015–2021 годах, сообщает The Guardian.

Хабиб, консультант больницы, заявил, что с 2021 года неоднократно сообщал о рисках в отделении хирургии печени и поджелудочной железы. Он считает, что в больнице могли без необходимости умереть десятки пациентов.

Выводы экспертов

По словам Хабиба, NHS Grampian, управляющая больницей, заказала проверку его жалоб и заявлений другого информатора. Внутренний отчет, обнародованный адвокатом хирурга Аамером Анваром, пришел к выводу о 19 смертях, связанных с серьезными неблагоприятными событиями, вызванными операциями.

Двое внешних экспертов — профессора хирургии из Эдинбургского университета и Университета Лидса — в 2022 году отметили, что смертность в отделении хирургии печени и поджелудочной железы в Абердине в 2017–2020 годах достигала 18%. По их данным, средний национальный показатель смертности после таких операций составлял 2–3% в зависимости от состояния пациентов.

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Хабиб также сообщил о четырех смертях пациентов во время или после операций, произошедших после завершения той проверки. В марте 2026 года другой внешний эксперт заявил руководству больницы, что устойчивая высокая смертность во время сложных операций является признаком системного сбоя. После этого отделение хирургии печени и поджелудочной железы закрыли.

Реакция властей и NHS Grampian

Первый министр Шотландии Джон Суинни назвал обнародованные данные крайне тревожными, но не поддержал требование провести уголовное расследование системных нарушений в NHS Grampian. Он заявил, что изменения в руководстве и срочные реформы должны обеспечить необходимые улучшения.

Главный исполнительный директор NHS Grampian Лора Скайф-Найт сообщила, что тщательная проверка уже состоялась, хотя некоторые ее элементы еще продолжаются. Она отметила, что новая информация будет рассматриваться в рамках клинических, управленческих и юридических процедур, а пациентов и их семьи будут информировать по мере необходимости.

На прошлой неделе надзорный орган Healthcare Improvement Scotland указал на очень серьезные недостатки в руководстве NHS Grampian, в частности на проблемы с прозрачностью и точностью отчетности. В то же время этот отчет зафиксировал одну смерть из-за серьезного неблагоприятного события. Правительство Шотландии заявило, что решение о возможном уголовном расследовании принадлежит Police Scotland.

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