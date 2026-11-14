Женская сборная США по хоккею разгромила Данию со счетом 14:0 в четвертьфинале чемпионата мира в Хернинге и вышла в полуфинал. Как сообщает The Guardian, американки нанесли 85 бросков в створ ворот, установив рекорд турнира за один матч.

Преимущество США с первых минут

Действующие чемпионки повели 5:0 уже в течение первых восьми минут игры, а перед третьим периодом их преимущество составляло десять шайб. Это была первая очная встреча сборных США и Дании.

Тейлор Хайс открыла счет на 57-й секунде и завершила матч с голом и тремя результативными передачами. Кэролайн Харви и Хейли Скамурра забросили по две шайбы и отдали по три передачи. Келли Паннек набрала четыре очка — два гола и две передачи.

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Кейси О’Брайен, Грейс Цумвинкль, Лейла Эдвардс и Хейли Скамурра записали на свой счет по голу и передаче. Также за США отличились Алекс Карпентер и Джесси Комфер. Вратарь Гвинет Филипс отразила восемь бросков и сыграла «на ноль».

Рекорд бросков и полуфинальные пары

Стартовый вратарь Дании Эмма-Софи Нордстрём до начала третьего периода сделала 51 сейв. Ее заменила Каролин Бьергстад, отразившая еще 20 бросков. Показатель США в 85 бросков превзошел предыдущий рекорд чемпионатов мира — 82 броска в матче американок против Швеции в 1997 году.

В полуфинале сборная США сыграет с Финляндией, которая победила Германию 6:0. В другой паре Канада встретится со Швецией: канадки в четвертьфинале обыграли Чехию 3:2, а шведки одолели Швейцарию 1:0.

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