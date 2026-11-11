В Чикаго, США, пилотная хоровая программа для детей с врождённым пороком сердца с одним желудочком продемонстрировала улучшение отдельных показателей дыхания и психоэмоционального благополучия участников. В исследовании, опубликованном в журнале Pediatric Cardiology, приняли участие 14 пациентов в возрасте от 8 до 16 лет, прошедших хирургическое лечение, завершающееся процедурой Фонтена.

Восьминедельная программа

Как сообщает News-Medical, программу разработали и протестировали Детская больница Ann & Robert H. Lurie в Чикаго совместно со Школой музыки Бинен Северо-Западного университета. В течение восьми недель участники еженедельно проходили 30-минутные индивидуальные занятия вокалом и 60-минутные групповые занятия. Им также предоставили доступ к онлайн-программе с упражнениями по пению и дыханию.

После завершения программы исследователи зафиксировали улучшение части показателей дыхательной функции. Дети также сообщали о лучших показателях, связанных с депрессией и благополучием. Родители отмечали улучшение школьного функционирования детей, а также показателей депрессии и тревожности.

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Особенности состояния пациентов

Дети с одним желудочком сердца обычно проходят три хирургических вмешательства, последним из которых в возрасте примерно трёх-четырёх лет является процедура Фонтена. Во время этих операций венозную кровь направляют в лёгочную артерию в обход сердца. Кровь поступает в лёгкие пассивно — благодаря дыханию и изменениям давления, а не работе сердечного насоса.

Несмотря на жизнеспасающий характер операций, у таких пациентов могут быть более слабые лёгкие и более низкая переносимость физической нагрузки. Руководительница исследования Кендра Уорд отметила, что хор дал участникам ощущение товарищества, и они меньше чувствовали себя отличающимися от сверстников. Команда надеется начать более крупное многоцентровое исследование этой программы в 2027 году.

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