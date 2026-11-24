В Загребе спикер парламента Северной Македонии Африм Гаши обсудил с председателем парламента Хорватии Горданом Яндроковичем препятствия на пути страны к вступлению в Европейский Союз. Яндрокович подтвердил политическую и техническую поддержку Хорватией европейских устремлений Скопье и продвижения переговоров о присоединении, сообщает Anadolu Agency.

Конституционное условие

Процесс евроинтеграции Северной Македонии остается заблокированным из-за затяжного спора с соседней Болгарией. Согласно переговорной рамке ЕС, согласованной в 2022 году, страна должна внести изменения в Конституцию, чтобы прямо признать болгар среди общин, проживающих в государстве.

Скопье заявляло о готовности урегулировать конституционный вопрос, однако стремится получить гарантии, что после выполнения этого требования не появятся новые двусторонние условия. Представители Северной Македонии неоднократно выражали обеспокоенность тем, что вопросы идентичности, языка или исторических споров могут задержать процесс вступления в ЕС.

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Для принятия предложенных изменений необходима поддержка двух третей депутатов парламента, которую до сих пор не удалось обеспечить. Болгария настаивает на выполнении действующей переговорной рамки ЕС и выступает против пересмотра согласованных условий. Северная Македония получила статус кандидата на вступление в ЕС в 2005 году, а формально открыла переговоры в 2022 году.

Сотрудничество парламентов

На встрече стороны также выразили готовность укреплять парламентское и двустороннее сотрудничество. Они обсудили взаимодействие комитетов, групп дружбы и административных служб, а также возможное соглашение между секретариатами двух парламентов.

По данным парламента Хорватии, страна завершила в Северной Македонии 17 финансируемых ЕС твининг-проектов, еще четыре продолжаются. Они охватывают государственные финансы, судебную систему, образование, сельское хозяйство, транспорт и гражданское общество. Яндрокович также выразил надежду на дальнейшее улучшение положения хорватской общины в Северной Македонии.

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