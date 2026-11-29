Хорватский футболист «Гамбурга» Марио Вушкович вернулся к матчам Бундеслиги после четырехлетней дисквалификации за допинг. В поединке против «Баварии», завершившемся со счетом 0:0, он отыграл все 90 минут, сообщает Der Spiegel.

Истощение после матча

После финального свистка Вушкович опустился на колени, а затем лег на спину. Когда футболист поднялся, его поддержали двое сотрудников «Гамбурга». По словам игрока, во время матча он чувствовал себя очень хорошо, однако к концу был полностью истощен.

«Это невероятное чувство. Я очень счастлив и очень горжусь. Я четыре года усердно работал ради этого момента», — сказал Вушкович. Он отметил, что после игры устал больше морально, чем физически, поскольку против таких соперников необходимо постоянно сохранять концентрацию: одна небольшая ошибка может привести к наказанию.

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Дело об ЭПО

Вушковича дисквалифицировали в 2022 году из-за допинга с применением эритропоэтина, или ЭПО. Это вещество стимулирует образование эритроцитов и улучшает перенос кислорода кровью. Футболист вместе с юридической командой в течение нескольких лет оспаривал обвинения в спортивных судах, однако безуспешно.

В августе 2024 года Спортивный арбитражный суд подтвердил санкцию в апелляционном производстве и увеличил ее срок до четырех лет. Федеральный суд Швейцарии поддержал это решение. Несмотря на дисквалификацию, «Гамбург» заключил с Вушковичем новый контракт. Матч против «Баварии» стал для него первым поединком в Бундеслиге, а во время длительной паузы он мог поддерживать форму только в частном порядке.

Тренер «Гамбурга» Мерлин Польцин после игры похвалил Вушковича: «Он выступил именно так, как я от него ожидал».

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