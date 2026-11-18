Во Франции исследователи из Университета Бордо установили, что хроническое чувство одиночества у людей в возрасте от 65 лет связано с повышением риска развития деменции на 38% по сравнению с теми, кто не сообщал об одиночестве, сообщает News-Medical.

Как проводили исследование

Ученые проанализировали данные французского исследования, в рамках которого 3777 человек в возрасте от 65 лет наблюдали с 1988 по 2018 год. В течение первых восьми лет участников неоднократно спрашивали об ощущении одиночества и распределили на три группы: тех, кто никогда не чувствовал одиночества, тех, кто сообщал о нем один или два раза, и тех, кто испытывал его хронически — во время трех или четырех визитов.

Ко второй фазе наблюдения в 1995–1996 годах остались 1540 участников. В течение последующих 20 лет деменцию диагностировали у 560 из них, или у 36,4%. Среди людей, которые не сообщали об одиночестве, деменцию выявили у 33,1% участников; в группе эпизодического одиночества — у 34,5%; в группе хронического одиночества — у 49,1%.

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Одиночество не тождественно проживанию в одиночку

Авторы учитывали в анализе возраст, пол, образование, условия проживания, состояние здоровья, прием лекарств и депрессию, а также данные о смертях участников. В то же время исследование имеет ограничения: одиночество оценивали по ответу только на один вопрос, поэтому оценка не охватывала качество отношений или наличие значимой деятельности.

29,6% участников с хроническим одиночеством не жили одни. Исследователи отметили, что социальный риск не следует оценивать только по условиям проживания. Результаты опубликованы в рецензируемом журнале Aging & Mental Health.

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