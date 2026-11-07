В Тайбэе на Тайване художник Хуан Бо-юань получил главную премию Taipei Art Awards за проект «В поисках носа под Fronta na maso», посвященный тому, как памятники авторитарной эпохи обретают новые значения после демонтажа или переноса. Как сообщает Taipei Times, 26-летнего художника выбрали среди 276 заявок. Он получит 550 тысяч новых тайваньских долларов, что составляет около 16 767 долларов США.

Памятники после демонтажа

Хуан Бо-юань создал две работы, представленные в конкурсном проекте, во время художественных резиденций в Литве, начавшихся в 2023 году, а также в Чехии в прошлом году. Его исследование продолжает предыдущие работы со статуями Чан Кайши на Тайване, для которых художник использовал 3D-печать и цифровые технологии.

Одна из работ сопоставляет Мемориальный парк скульптур Циху в Таоюане, где установлены перенесенные статуи Чан Кайши, с парком Грутас недалеко от Друскининкая на юге Литвы. В парке Грутас выставлены монументы советской эпохи, демонтированные из общественных пространств. По словам художника, оба места стали туристическими локациями, что меняет восприятие объектов, которые когда-то должны были олицетворять политическую власть.

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Пражский монумент и цифровая память

Другая часть проекта посвящена снесенному пражскому памятнику Сталину. Его чешское прозвище fronta na maso означает «очередь за мясом»: так монумент называли из-за сходства фигур с людьми, стоящими в очереди. Хуан Бо-юань исследует, как память о сооружении сохраняется в шутках, устных рассказах и городских легендах в интернете и позволяет говорить об исторической травме через юмор.

В работах использованы генеративный искусственный интеллект, видео и 3D-печать. С помощью этих технологий проект исследует, как цифровые инструменты могут заполнять пробелы в исторической памяти. Работы десяти финалистов Taipei Art Awards экспонируются в Музее изобразительных искусств Тайбэя до 14 февраля 2027 года.

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