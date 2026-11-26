Военная хунта Гвинеи-Бисау объявила о переносе президентских выборов на два года — до 26 ноября 2028 года. Решение было принято в годовщину военного переворота, произошедшего 26 ноября 2025 года, сообщает Deutsche Welle.

Объяснение хунты

Страной сейчас руководит генерал Орта Инта-А, занимающий должность переходного президента. В заявлении он объяснил отсрочку голосования недостаточными техническими, материальными и финансовыми условиями для проведения выборов.

По словам Инта-А, власти должны обеспечить надлежащую подготовку и проведение выборов в соответствии с принципами законности, демократического участия, равных возможностей, прозрачности и избирательной добросовестности.

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Переворот после голосования

Военный переворот в Гвинее-Бисау произошел через три дня после всеобщих выборов 2025 года. Военные отстранили действовавшего на тот момент президента Умару Сиссоку Эмбало. И он, и кандидат от оппозиции Фернанду Диаш да Кошта заявили о победе на выборах.

Армия задержала Эмбало за день до обнародования результатов голосования. Западноафриканский блок ECOWAS призвал Гвинею-Бисау вернуться к гражданскому правлению. Страна на западном побережье Африки уже пережила несколько переворотов в своей истории.

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