Хуситы находятся в 60 км от Адена — France 24

В Йемене силы хуситов находятся примерно в 60 километрах от Адена — временной столицы международно признанного правительства страны. Об этом France 24 сообщает со ссылкой на военные и правительственные источники AFP.

Продвижение к Адену

По данным четырёх военных источников в правительственных силах и двух правительственных источников, хуситы взяли под контроль районы Аль-Макатира и Аль-Мадараба и движутся в направлении Адена. Собеседники AFP заявили, что силы хуситов разместились в лагере Аль-Хараз в районе Аль-Мадараба, примерно в 60 километрах от города.

Чиновники также сообщили, что хуситы захватили стратегические позиции в районе Макатира и значительные части районов Аль-Мадараба и Аль-Ара — крупнейших районов провинции Лахдж на юго-западе Йемена.

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Передислокация правительственных сил

Правительство Йемена, которое поддерживает военная коалиция во главе с Саудовской Аравией, в воскресенье объявило о завершении вывода последних подразделений из районов вблизи пролива Баб-эль-Мандеб. Войска передислоцировали для усиления сил там, где этого требуют текущие обстоятельства; приоритетом назвали обеспечение безопасности Адена и соседних провинций.

Военные чиновники ранее рассказали AFP, что правительственные силы начали сооружать вокруг Адена укрепления из мешков с песком и рыть туннели на фоне продвижения хуситов на юг. Вдоль дороги между Аденом и Лахджем десятки зданий разрушены после боёв между хуситами и местными отрядами сопротивления при воздушной поддержке коалиции.

Предыдущие атаки

В последние недели хуситы неоднократно атаковали Аден. По данным военных источников правительства, 15 октября в результате атаки на президентский дворец погибли четыре человека. Ранее хуситы уже пытались захватить Аден в начале войны в 2015 году, однако эта попытка оказалась неудачной.

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