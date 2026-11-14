Хуситы угрожают десяткам частных школ в столице Йемена Сане штрафами и закрытием за отказ выводить учеников и учителей на митинги. По данным источников в школах, эти мероприятия должны были поддерживать военную эскалацию хуситов в Таизе и на других фронтах, а также прославлять лидера группировки Абдул-Малика аль-Хуси. Об этом сообщает Asharq Al-Awsat.

Собеседники издания заявили, что частным школам Саны и ее окрестностей приказали организовывать не менее трех ученических маршей или митингов в неделю — на территории учреждений и прилегающих улицах. По их словам, это сокращает время, отведенное на уроки, и превращает школы в площадки политической пропаганды и мобилизации.

Требование проводить митинги трижды в неделю

Руководители школ в районах Сафия, Сабин, Азаль, Вахда и Тахрир сопротивляются этим требованиям. На администрации также давят родители, которые угрожают забрать детей из-за срыва учебного процесса и мероприятий, не связанных с образованием. Министерство образования в непризнанном правительстве хуситов в ответ пригрозило учреждениям рядом санкций.

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Давление через продление лицензий

По словам работников образования, хуситы используют ежегодное продление лицензий как средство давления на администрации, чтобы те выполняли мобилизационные программы. Один из родителей в Сане, говоривший на условиях анонимности, рассказал, что школа сообщила семьям об обязательном участии детей в митингах. Он опасается, что в дальнейшем это может выйти за пределы маршей.

Учитель из района Азаль сообщил, что такие мероприятия отнимают время у базовых предметов, а педагогам, которые отказываются мобилизовать учеников или заставлять их скандировать лозунги хуситов, угрожают дисциплинарными взысканиями. Издание отмечает, что правозащитные организации и ООН ранее предупреждали об идеологической обработке и военной вербовке детей в районах под контролем хуситов.

Частные школы Саны, куда семьи переводили детей из-за ухудшения состояния государственного образования и забастовок учителей, теперь сталкиваются с финансовыми сборами и идеологическим контролем. По данным Asharq Al-Awsat, около 170 тысяч учителей и работников образования на подконтрольных хуситам территориях не получают зарплату с 2016 года.

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