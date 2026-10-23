В Йемене хуситы развернули информационную кампанию против Саудовской Аравии, ссылаясь на документы, связанные с американским финансистом и сексуальным преступником Джеффри Эпштейном. Как сообщает NDTV, группировка распространяет эти утверждения через официальные сообщения, видео, песни, выступления и публикации инфлюенсеров.

Документы и обвинения

Кампания сосредоточена на документах, которые Министерство юстиции США публиковало частями. По данным The New York Times, на которые ссылается NDTV, в этих материалах говорилось, что лица, связанные с саудовским королевским двором, отправляли Эпштейну гобелены с драпировкой Каабы — самой священной святыни ислама.

В прошлом месяце Саудовская Аравия обвинила хуситов в попытке атаковать Мекку дронами и ракетами. Группировка отвергла эти обвинения. Махди аль-Машат, которого The New York Times называет президентом хуситов, заявил в медиа группировки, что Мекку якобы атакуют те, кто передал Эпштейну покрывало Каабы.

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Распространение кампании

Сообщение аль-Машата тиражировалось на различных платформах хуситов. Йеменский комик Мустафа аль-Момари, у которого более 2,7 млн подписчиков в X, опубликовал видео на эту тему, а традиционный музыкант из Йемена написал песню об этих утверждениях.

Лидер хуситов Абдул-Малик аль-Хуси также неоднократно упоминал Эпштейна в своих выступлениях. По информации издания, саудовские чиновники публично не комментировали ни обвинения хуситов, ни сообщения о гобеленах после публикации файлов Министерством юстиции США.

Саудовская Аравия поддерживает международно признанное правительство Йемена, с которым хуситы ведут гражданскую войну.

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