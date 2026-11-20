В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде снаряд хуситов поразил одну из башен финансового района King Abdullah Financial District. Здание, в котором расположен суверенный фонд Саудовской Аравии, получило повреждения на нескольких этажах, также повреждены прилегающие сооружения. Пострадавших нет, сообщает UPI со ссылкой на саудовскую гражданскую оборону.

Заявления сторон

Саудовская гражданская оборона назвала удар по гражданской инфраструктуре нарушением международного гуманитарного права и обвинила хуситов во враждебных действиях.

Военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что группировка дважды атаковала финансовый район Эр-Рияда — на рассвете и вечером. По его словам, эти объекты будут оставаться целями, пока Саудовская Аравия продолжает действия против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры в Йемене.

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Другие заявленные цели

Сариа также сообщил об атаках на нефтехимическую компанию Al-Sadaf в Джубайле, авиабазу Хамис-Мушайт и аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде. Саудовские чиновники сразу не подтвердили эти сообщения.

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии осудило удар и заявило о полном и законном праве страны на самооборону. Ведомство также призвало международное сообщество и постоянных членов Совета Безопасности ООН выполнить свои обязательства, реализовать соответствующие резолюции и осудить атаки хуситов.

Гражданская война в Йемене между хуситами и международно признанным правительством страны, которое поддерживает Саудовская Аравия, продолжается с 2014 года. Хрупкое перемирие 2022 года в значительной степени приостановило боевые действия, однако в июле они возобновились и продолжали усиливаться.

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