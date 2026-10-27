Хуситы в третий раз менее чем за месяц перебросили военные подкрепления из провинции Ибб на фронты в Таизе в Йемене. Об этом со ссылкой на местные источники сообщает Asharq Al-Awsat.

По словам собеседников издания, движение продолжает набирать жителей Ибба, чтобы компенсировать потери и пополнять фронтовые позиции новыми бойцами. Источники утверждают, что хуситы одновременно сталкиваются со всё большими трудностями в мобилизации жителей и представителей племён на подконтрольных им территориях.

Ибб назвали главным источником рекрутов

Осведомлённые источники заявили, что Ибб стал основным регионом, откуда хуситы привлекают бойцов для усиления позиций в Таизе. Далее по числу рекрутов, по их данным, следуют провинция Дамар, контролируемая хуситами столица Сана и её окрестности, а также провинция Амран.

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Один из молодых жителей города Ибб, который, по данным издания, несколько дней назад сбежал с фронта в Таизе, рассказал о методах вербовки. Он утверждает, что записался на военную подготовку, полагая, что её проводят для противостояния Израилю, однако позднее его направили воевать в Таиз.

Обеспокоенность местных активистов

Жители и местные источники также заявили, что Ибб используют в качестве плацдарма для атак на Таиз и другие районы. Активисты призвали представителей местных общин и семьи в Иббе противодействовать кампаниям по вербовке молодёжи и не допускать превращения жилых районов и прилегающих территорий в военные объекты и позиции для запуска баллистических ракет. По их словам, это создаёт угрозы для гражданского населения и его имущества.

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