В Йемене хуситы продвинулись к прибрежному району Хор-Омейр, расположенному примерно в 100 км к западу от Адена — фактической столицы страны. В то же время наземное наступление на Аден вряд ли является неизбежным, сообщает The National со ссылкой на источники в сфере безопасности и экспертов.

Отступление антихуситских сил

В последние дни силы, противостоящие хуситам, оставили ряд важных позиций, прежде всего вблизи юго-западного города Таиз. Там на протяжении нескольких недель продолжались боевые действия. По словам йеменского чиновника в сфере безопасности, после территориальных приобретений хуситы оказались примерно в 100 км от Адена.

Эксперт по безопасности и политике Али аш-Шаабани заявил, что захват Адена создал бы угрозу международному судоходству и мог бы открыть хуситам путь к острову Сокотра, Красному морю и Африканскому Рогу. По его мнению, группировка также может сосредоточиться на боях против антихуситских сил в восточных провинциях Хадрамаут и Шабва или на противостоянии у границы с Саудовской Аравией.

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Возможная осада вместо штурма

Хуситы заявили, что не намерены атаковать Аден. Источник в Сане, которую группировка контролирует с 2014 года, также утверждает, что хуситы не стремятся установить контроль над проливом Баб-эль-Мандеб, поскольку он уже находится в зоне досягаемости их ракет. По его словам, сентябрьская операция, в ходе которой группировка взяла под контроль стратегический порт Моха на Красном море, была направлена на обеспечение безопасности пролива, а не на его перекрытие.

Аш-Шаабани считает, что хуситы могут прибегнуть не к оккупации Адена, а к его осаде, подобной ситуации в Таизе. По данным издания, хуситы с октября окружили город и силы, союзные правительству Йемена. Из-за этого миллионы жителей оказались под угрозой гуманитарного кризиса и ограниченного доступа к продовольствию, топливу, воде и медицинским товарам.

Проблемы координации

В понедельник Саудовская Аравия, возглавляющая антихуситскую коалицию, сменила ее командующего Фахда аль-Салмана на Файяда ар-Рувайли. В среду парламент Йемена также принял закон, классифицирующий хуситов как террористическую группировку; одна из статей документа предусматривает, что члены организации не получат иммунитет в рамках будущего урегулирования. Аналитики Института изучения войны связывают военные поражения сил, союзных правительству Йемена, с их раздробленностью и отсутствием координации.

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