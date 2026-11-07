В Йемене в результате авиаударов по жилым домам в деревне Аль-Шария близ столицы Саны погибли по меньшей мере 22 человека, еще 30 получили ранения. По словам представителя подконтрольного хуситам Министерства здравоохранения Аниса аль-Асбахи, среди раненых преобладают женщины и дети.

Заявление хуситов

Как сообщает The Hindu, аль-Асбахи обвинил Саудовскую Аравию в нанесении ударов. Агентство AP не смогло независимо проверить эти утверждения, а Министерство информации Саудовской Аравии не предоставило немедленного комментария в ответ на запрос агентства.

Представитель также заявил, что удары поразили несколько домов в Аль-Шарии, а последующие атаки были направлены на спасателей. Кадры подконтрольного хуситам телеканала Al-Masirah показали, как пострадавших, включая детей, доставляли в местную больницу. На видео из деревни также были видны разрушенные дома и пыль в воздухе.

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Эскалация боевых действий

Накануне, 6 ноября, авиаудар по рынку на юге Йемена унес жизни по меньшей мере 30 человек, заявляли представители хуситов. Хуситы и поддерживаемые Саудовской Аравией йеменские военные взаимно обвинили друг друга в этой атаке.

В материале отмечается, что боевые действия в Йемене усилились после того, как летом сорвалось многолетнее перемирие. Поддерживаемые Ираном хуситы контролируют Сану, север и запад страны, тогда как их поддерживаемые Саудовской Аравией оппоненты базируются на юге и востоке Йемена.

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