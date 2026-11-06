Хуситы заявили о 30 погибших на рынке в Йемене — NDTV

Йеменские хуситы заявили, что в результате нескольких ударов по рынку в городе Аль-Вазия провинции Таиз погибли 30 человек. По данным подконтрольного хуситам министерства здравоохранения, еще восемь человек получили ранения, а спасатели искали тела под завалами.

Заявление хуситов

Представитель министерства здравоохранения хуситов Анис аль-Асбахи заявил, что рынок был атакован саудовской авиацией. Военный представитель группировки Яхья Сари также утверждал, что самолеты, нанесшие удары, вылетели в пятницу с саудовской базы Хамис-Мушайт.

Об этом сообщает NDTV со ссылкой на заявления сторон конфликта. Район в провинции Таиз, где расположен рынок, находится под контролем хуситов и стал ареной ожесточенных боев после наступления группировки в сентябре.

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Взаимные обвинения

Правительственные силы Йемена отвергли версию об авиаударах. Они заявили, что хуситы выпустили по рынку баллистическую ракету, назвав это военным преступлением. Местные власти Таиза также возложили ответственность на хуситов, заявив о неизбирательном ракетном обстреле и отрицая, что в районе происходили воздушные налеты.

Ранее в пятницу коалиция во главе с Саудовской Аравией сообщила о перехвате беспилотника в районе Мекки, не уточнив его происхождение. Накануне коалиция заявляла о перехвате ракеты хуситов возле Медины, однако группировка назвала это утверждение клеветой.

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