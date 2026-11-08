Подконтрольное хуситам министерство здравоохранения Йемена заявило, что в результате авиаударов по деревне Аль-Шария недалеко от столицы, Саны, погибли по меньшей мере 33 человека. Еще как минимум 39 человек получили ранения, сообщает Deutsche Welle.

Заявление властей хуситов

Представитель министерства здравоохранения хуситов Анис аль-Асбахи заявил Associated Press, что удары нанесла Саудовская Аравия. По его словам, под удар попали несколько жилых домов. Саудовские власти первоначально не комментировали сообщения об ударе.

Связанный с хуситами телеканал Al-Masirah показал кадры, которые, как он утверждает, демонстрируют завалы после атаки и раненых в больнице.

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Эскалация боевых действий

Поддерживаемые Ираном хуситы контролируют Сану и значительные территории западного и северного Йемена с начала гражданской войны в 2014 году. Саудовская Аравия поддерживает международно признанное правительство Йемена, базирующееся в Адене.

По данным ООН, после усиления боевых действий погибли более 1 600 человек, а свыше 300 тысяч были вынуждены покинуть свои дома. Провластные СМИ также сообщили, что правительственные силы отбили атаку хуситов на фронте Аль-Акруд в спорной провинции Таиз. Саудовская коалиция заявила о перехвате ракеты хуситов, запущенной в направлении провинции Эр-Рияд.

В пятницу, по информации представителей хуситов, авиаудар по рынку на юге Йемена унес жизни как минимум 30 человек. Хуситы и правительственные силы Йемена взаимно обвинили друг друга в причастности к этому удару.

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