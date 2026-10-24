Хуситы заявили об атаках на объекты Саудовской Аравии — France 24

Йеменские хуситы, союзные с Ираном, заявили об атаках на аэропорты и нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Как сообщает France 24, подтверждения этих сообщений со стороны саудовских властей на тот момент не поступало. Также не было известно, достигли ли атаки своих целей в королевстве или были перехвачены.

Заявления о целях атак

Представитель хуситов Яхья Сари сообщил, что группировка атаковала международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, объект Saudi Aramco в Янбу, нефтеперерабатывающий завод в Рабиге, насосные станции для перекачки сырой нефти и трубопровод Восток—Запад.

По его словам, целями также были международный аэропорт имени короля Фахда в Даммаме, аэропорт в Наджране и авиабаза в Хамис-Мушайте. Коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила, что в субботу уничтожила две баллистические ракеты, запущенные хуситами в направлении Янбу и Таифа.

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Удары по Адену и предупреждения гражданской обороны

Министерство внутренних дел международно признанного правительства Йемена заявило, что две ракеты хуситов поразили штаб береговой охраны в портовом городе Аден, а третья — здание береговой охраны в районе Тавахи. Сари также утверждал, что хуситы атаковали скопления поддерживаемых Саудовской Аравией сил в лагере Аль-Наср и на военно-морской базе в Адене. Коалиция во главе с Саудовской Аравией не комментировала это заявление.

Ранее в тот же день служба гражданской обороны Саудовской Аравии кратковременно предупредила жителей Таифа, Янбу, Мекки и Джидды о возможной опасности. Примерно через 10 минут ведомство сообщило, что угроза миновала. В начале месяца хуситы предостерегли авиакомпании от использования воздушного пространства Саудовской Аравии, кроме воздушного пространства над Меккой и Мединой.

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