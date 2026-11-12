Йеменские хуситы 12 ноября заявили, что их силы атаковали саудовский нефтепровод Восток—Запад, а также нефтяной объект в портовом городе Янбу на Красном море. Об этом сообщает The Hindu.

Заявление хуситов

Янбу — портовый город на Красном море, где заканчивается маршрут нефтепровода Восток—Запад. В материале также опубликован архивный спутниковый снимок ремонта и строительства обходного участка этого нефтепровода после повреждения в результате атаки беспилотника возле Аль-Дхекри в провинции Медина 22 сентября 2026 года.

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Роль маршрута в Янбу

Нефтепровод Восток—Запад стал важнее для Саудовской Аравии, крупнейшего в мире экспортера сырой нефти, поскольку позволяет поставлять нефть на рынок в обход Ормузского пролива. Как отмечает The Hindu, Иран заблокировал Ормузский пролив в начале войны на Ближнем Востоке. Пролив расположен по другую сторону Аравийского полуострова от маршрута, ведущего в Янбу.

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