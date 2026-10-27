Йеменские хуситы заявили, что остановили продвижение сил противника в направлении стратегического пролива Баб-эль-Мандеб, а также атаковали несколько объектов в Саудовской Аравии. Как сообщает Der Spiegel, среди заявленных целей — Министерство обороны в Эр-Рияде и нефтеперерабатывающий завод Рас-Таннура, крупнейший в королевстве.

Заявления о боях у пролива

По утверждению группировки, силы противника, наступавшие с юга к проливу Баб-эль-Мандеб, были атакованы тяжелым вооружением и баллистическими ракетами. Хуситы также заявили о многочисленных потерях противника и уничтожении нескольких военных автомобилей. Независимо проверить эти сообщения невозможно.

Гражданская война в Йемене, по данным издания, вновь обострилась на фоне войны с Ираном. Поддерживаемые Ираном хуситы во время наступления захватили значительные части западного побережья Красного моря и продвигались в других провинциях. Правительство Йемена при поддержке союзных формирований и Саудовской Аравии пытается оттеснить повстанцев.

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Атака на нефтеперерабатывающий завод

Хуситы утверждают, что ракета попала по НПЗ Рас-Таннура, вызвав пожар на территории предприятия. Официальных комментариев из Саудовской Аравии на момент публикации не было. Завод расположен на побережье Персидского залива, к западу от Ормузского пролива, и имеет мощность переработки 555 тысяч баррелей нефти в сутки. В комплекс также входит морской терминал.

Почти весь нефтяной экспорт Саудовской Аравии проходит через два главных порта — Рас-Таннура на побережье Персидского залива и Янбу на Красном море. Оба объекта ранее подвергались атакам хуситов. Несмотря на эскалацию в Йемене, цена барреля нефти Brent во вторник снизилась на 1,47% — до 114,01 доллара.

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