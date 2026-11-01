Хуситы захватили исторический замок Аль-Макатира и продвинулись к району Аль-Нафак и высотам возле горного перевала Хайджат-аль-Абд в северной части йеменской мухафазы Лахдж. Одновременно правительственные войска заявили, что отразили наступление хуситов на фронте Аль-Акруд к юго-востоку от города Таиз, сообщает Asharq Al-Awsat.

Бои за горные маршруты

По данным местных источников, правительственные силы при поддержке бригад «Гиганты» и Сил национального щита сохраняют контроль над значительной частью района Аль-Макатира. По этим данным, они отразили атаки и уничтожили колонны подкреплений хуситов у подножия перевала и в районе Вади-Сук-аль-Рубу.

Правительственные подразделения продолжают контратаки, чтобы вернуть утраченные позиции, а также перебрасывают подкрепления и привлекают бойцов племен. Столкновения к югу и юго-востоку от Таиза сосредоточены на направлениях Аль-Акруд и Кахлан, а также в районе Аль-Дхабаб к западу от города.

В материале также говорится об авиаударах по позициям хуситов в районах Дхамара и Ходейды, в том числе в округе Байджиль. Удары также наносились по позициям в районе перевала Хайджат-аль-Абд и вдоль дороги Аль-Сахи к юго-западу от Таиза.

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Заявление о продвижении в Аль-Джауфе

Параллельно йеменские вооруженные силы, представленные Первой экстренной дивизией, объявили о возвращении военных позиций и стратегических высот к востоку от Аль-Хазма — административного центра мухафазы Аль-Джауф. По заявлению военных, после боев бойцы хуситов оставили позиции возле гор Духайда.

Военные также заявили о захвате складов с оружием и боеприпасами, уничтожении военной и бронетехники хуситов. Они утверждают, что десятки бойцов группировки были убиты или ранены, еще часть взята в плен.

Президентский руководящий совет Йемена 1 ноября издал два указа о кадровых назначениях: генерал-майор Хусейн аль-Аджи Али аль-Авади назначен губернатором мухафазы Аль-Байда, а генерал-майор Амин Али аль-Акими — губернатором Аль-Джауфа и командующим военной осью Аль-Джауф.

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