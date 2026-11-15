Движение хуситов в одностороннем порядке освободило 600 удерживаемых лиц в Сане, столице Йемена. Это подтвердил Международный комитет Красного Креста, сообщает Anadolu Agency.

Роль МККК

В МККК заявили, что их представители провели частные беседы с удерживаемыми лицами перед освобождением и предоставили помощь для их достойного возвращения домой. Организация подчеркнула, что не определяла, кого именно и сколько человек будут освобождать.

По данным МККК, освобождение было инициировано Национальным комитетом хуситов по делам пленных. Оно не происходило в рамках Стокгольмского соглашения. Комитет также заявил, что готов по запросу сторон выступить нейтральным посредником в будущих освобождениях, перемещениях и репатриации удерживаемых в связи с конфликтом в Йемене.

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Заявление представителя хуситов

Глава Национального комитета хуситов по делам пленных Абдул Кадер аль-Муртада подтвердил освобождение 600 человек. По его словам, с начала войны в Йемене движение хуситов в одностороннем порядке освободило в общей сложности 2612 удерживаемых лиц.

Немедленного комментария правительства Йемена относительно этого объявления не было. В декабре 2018 года правительство Йемена и хуситы после переговоров в Стокгольме договорились об обмене пленными и удерживаемыми лицами. Тогда их число с обеих сторон превышало 15 тысяч.

В прошлом месяце МККК сообщал об освобождении хуситами 159 удерживаемых лиц. Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с сентября 2014 года, когда хуситы захватили Сану и несколько других провинций. В марте 2015 года коалиция во главе с Саудовской Аравией вмешалась в поддержку международно признанного правительства Йемена.

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