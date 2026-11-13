Южнокорейский автопроизводитель Kia планирует инвестировать 2 млрд долларов во второй производственный завод в Индии, чтобы увеличить выпуск автомобилей на одном из крупнейших автомобильных рынков мира. Новое предприятие должны построить в Анантапуре, штат Андхра-Прадеш, где у компании уже есть завод, построенный в 2019 году.

Меморандум с властями штата

Индийское подразделение Kia подписало меморандум о взаимопонимании с правительством штата Андхра-Прадеш относительно строительства нового завода. Как сообщает Korea Herald, производство на предприятии должно начаться в начале 2030 года.

Проектная годовая мощность нового завода составит 200 тысяч автомобилей. После его ввода в эксплуатацию совокупная производственная мощность Kia в Индии превысит 600 тысяч машин в год.

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Расширение присутствия в Индии

Сейчас Kia продает на индийском рынке модели Seltos, Sonet, Syros, Carens, Carens Clavis и Carnival. Инвестиция является частью более широких планов Hyundai Motor Group по усилению присутствия в Индии, которая занимает третье место в мире по размеру автомобильного рынка после Китая и США.

В октябре автомобильный конгломерат объявил о намерении инвестировать в Индию 15,5 млрд долларов в течение 2026–2032 годов.

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