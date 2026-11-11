Kia открыла в Великобритании заказы на две новые модификации электрического фургона PV5 — PV5 Chassis и PV5 Cargo L2/H2. Об этом сообщает Electrek.

PV5 является первым полностью электрическим фургоном Kia в рамках направления Platform Beyond Vehicle. Автомобиль построен на модульной платформе Hyundai Motor E-GMP.S, которая позволяет использовать разные типы кузова.

Шасси для переоборудования

Версия PV5 Chassis предназначена для дальнейшего переоборудования. В Великобритании такие работы предлагает TGS Automotive Group, в частности в вариантах с бортовой платформой Dropside, самосвалом Tipper или фургоном Box.

Модель доступна только с батареей ёмкостью 71,2 кВт·ч, а заявленный запас хода по циклу WLTP составляет до 416 км. Длина шасси — 4610 мм, ширина — 1895 мм, высота — 1935 мм, колёсная база — 2995 мм. Радиус разворота составляет 5,5 метра. В салоне предусмотрены два места, 12,9-дюймовый навигационный экран, 7,5-дюймовый дисплей водителя, а также беспроводные Apple CarPlay и Android Auto.

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Шасси поддерживает быструю зарядку постоянным током мощностью до 120 кВт: зарядка батареи с 10% до 80% должна занимать около 30 минут. При зарядке переменным током мощностью 11 кВт восполнение заряда с 10% до 100% требует примерно шести часов 30 минут. Грузоподъёмность версии Dropside достигает 633 кг, Tipper — 561 кг. Цена PV5 Chassis в Великобритании начинается от 32 916 фунтов стерлингов с учётом ожидаемого гранта Zero Emission Van Grant в размере 5000 фунтов.

Более высокий грузовой фургон

PV5 Cargo L2/H2 имеет длину 4695 мм, ширину 1895 мм и высоту 2200 мм при колёсной базе 2995 мм. Благодаря более высокой крыше внутренняя высота грузового отсека составляет 1815 мм, а его объём — 5,2 кубического метра.

Новый фургон предлагается в трёх- и четырёхдверных конфигурациях с двумя или тремя местами. Трёхдверные версии могут перевозить до 630 кг, а четырёхдверные с двумя сдвижными дверями — до 600 кг. Оба варианта способны буксировать прицеп массой до 1500 кг. Для PV5 Cargo L2/H2 в Великобритании также предусмотрена только батарея на 71,2 кВт·ч с запасом хода до 239 миль по WLTP. Базовая двухместная комплектация Essential стоит от 35 016 фунтов стерлингов с учётом гранта.

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