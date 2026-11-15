Кибератака на Maileva во Франции скомпрометировала данные 22 млн человек — Anadolu Agency
Кибератака на Maileva, цифровое подразделение французской почтовой группы La Poste, скомпрометировала персональные данные примерно 22 миллионов человек. Об этом со ссылкой на французские СМИ сообщает Anadolu Agency.
Атаку зафиксировали в сентябре
По данным газет Le Figaro и La Tribune, масштабное проникновение в системы Maileva произошло в середине сентября. Компания работает в структуре цифрового направления Docaposte, входящего в La Poste Group.
По данным платформы по кибербезопасности Cyberattaque.org, инцидент затронул операторов социального жилья, в частности Flandre Opale Habitat и Alteal, а также медицинские лаборатории и пациентов больницы Фош в Сюрене.
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Какие данные могли быть доступны
По сообщениям СМИ, злоумышленники получили доступ к содержанию отдельных писем-напоминаний об оплате. В них могли содержаться номера счетов-фактур, даты лечения и суммы задолженности.
Maileva сообщила об инциденте французскому органу по защите данных CNIL и подала уголовную жалобу. Компания заявила, что уведомила всех пострадавших корпоративных клиентов в соответствии с требованиями законодательства. Расследование продолжается.
Maileva обслуживает более 70 тысяч корпоративных клиентов и обеспечивает отправку расчетных листков, счетов и заказной корреспонденции. Французские СМИ назвали эту утечку одной из крупнейших зафиксированных в стране.