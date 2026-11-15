Кибератака на Maileva, цифровое подразделение французской почтовой группы La Poste, скомпрометировала персональные данные примерно 22 миллионов человек. Об этом со ссылкой на французские СМИ сообщает Anadolu Agency.

Атаку зафиксировали в сентябре

По данным газет Le Figaro и La Tribune, масштабное проникновение в системы Maileva произошло в середине сентября. Компания работает в структуре цифрового направления Docaposte, входящего в La Poste Group.

По данным платформы по кибербезопасности Cyberattaque.org, инцидент затронул операторов социального жилья, в частности Flandre Opale Habitat и Alteal, а также медицинские лаборатории и пациентов больницы Фош в Сюрене.

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Какие данные могли быть доступны

По сообщениям СМИ, злоумышленники получили доступ к содержанию отдельных писем-напоминаний об оплате. В них могли содержаться номера счетов-фактур, даты лечения и суммы задолженности.

Maileva сообщила об инциденте французскому органу по защите данных CNIL и подала уголовную жалобу. Компания заявила, что уведомила всех пострадавших корпоративных клиентов в соответствии с требованиями законодательства. Расследование продолжается.

Maileva обслуживает более 70 тысяч корпоративных клиентов и обеспечивает отправку расчетных листков, счетов и заказной корреспонденции. Французские СМИ назвали эту утечку одной из крупнейших зафиксированных в стране.

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