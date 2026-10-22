В Южной Корее кибератака на онлайн-портал университета Ёнсе в Сеуле привела к утечке персональных данных примерно 10 тысяч нынешних и бывших студентов, а также преподавателей. Среди пострадавших есть и иностранные студенты, сообщает Korea Herald.

Какие данные были скомпрометированы

Университет подтвердил, что были скомпрометированы идентификационные номера студентов и преподавателей, имена, данные о принадлежности к подразделениям, номера мобильных телефонов, адреса электронной почты и пароли. В то же время вуз заявил, что утечка не касалась номеров регистрации жителей, регистрационных номеров иностранцев и паспортных данных.

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Реакция университета

По данным Офиса информации и коммуникаций университета, об инциденте впервые стало известно во вторник около 19:40. После этого вуз отключил соответствующий сервер. В среду в 10:04 университет обнаружил повторную попытку взлома.

Университет Ёнсе сообщил, что заблокировал источник взлома и обратился к властям с просьбой провести расследование. Представитель вуза отметил, что число пострадавших, как ожидается, вырастет. С 13:00 четверга пострадавшие могли проверить на официальном сайте университета, какие именно их данные были скомпрометированы. Университет также извинился за инцидент и пообещал принять меры, чтобы предотвратить подобные случаи.

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