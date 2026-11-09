В Эстонии кибератака на этой неделе привела к повышению температуры в холодильниках одного из супермаркетов Selver до 50°C. Похожие инциденты зафиксировали в 11 европейских странах, сообщает ERR News.

ИИ упрощает подготовку атак

Профессор информатики Таллиннского технического университета Танел Таммет заявил, что за последний год киберугрозы существенно изменились. По его словам, искусственный интеллект все чаще применяют для поиска уязвимостей в системах безопасности и создания вредоносного программного обеспечения. Это позволяет быстрее готовить атаки, а людям без специальной технической подготовки — осуществлять их.

Киберпреступники также используют уязвимости программного обеспечения и ошибки сотрудников. Среди наиболее распространенных способов получить доступ к системам — фишинговые письма и слабые пароли.

Больницы готовятся к сбоям

Руководитель информационной безопасности Северо-Эстонского медицинского центра Кристьян Гинн сообщил, что больница ежемесячно фиксирует сотни тысяч попыток атак, большинство из которых блокируют автоматизированные системы. Аналитики центра расследуют от 200 до 300 инцидентов в месяц, и примерно 10% из них требуют действий со стороны больницы.

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В медучреждении проводили обучение на случай, если все информационные системы не будут работать несколько дней. Работа больниц зависит от взаимосвязанных лабораторных и радиологических систем, медицинских изображений и данных обследований, хотя медицинскую помощь можно оказывать и без цифровых систем, но менее эффективно.

Восстановление после инцидентов

Руководительница центра кибербезопасности Агентства информационных систем Эстонии Май Крафт отметила, что полностью защититься от киберинцидентов в целом невозможно. По ее мнению, государству и бизнесу необходимо готовиться к быстрому восстановлению работы: государство может устанавливать требования, контролировать их выполнение и консультировать, а компании должны инвестировать в собственную защиту.

ERR также сообщает, что во Франции хакеры на этой неделе получили доступ к холодильному хранилищу с образцами крови и пакетами плазмы для переливания и фармацевтического производства. Температура там поднялась с минус 30°C до 110°C. После подобных инцидентов Северо-Эстонский медицинский центр проверил собственные системы.

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