Компания по кибербезопасности Palo Alto Networks сообщила, что число инцидентов, которые она фиксирует, примерно в десять раз превышает показатель четырёхмесячной давности. Как сообщает Politico Europe, власти связывают волну нестабильности со способностью новых инструментов искусственного интеллекта выявлять уязвимости в существующем коде, которыми могут воспользоваться злоумышленники.

Европейский руководитель Palo Alto Networks Хельмут Райзингер заявил, что постоянные атаки и предупреждения об уязвимостях могут стать новой нормой. По данным издания, из-за масштабной кибератаки с применением ИИ перестали работать внутренние сервисы институтов ЕС. Ранее также сообщалось о сбоях в учреждениях национальной безопасности США, Федеральном управлении гражданской авиации США и о глобальных сбоях в Microsoft.

Давление на открытый код

Особую обеспокоенность вызывает состояние базовых компонентов программного обеспечения с открытым исходным кодом, которые нередко поддерживаются малочисленными командами и волонтёрами. В октябре агентства по кибербезопасности предупредили о серьёзных уязвимостях в языке программирования PHP, который, по данным Politico Europe, обеспечивает работу 70% интернета. На этой неделе подобные тревоги распространились также в отношении Java и NGINX.

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PHP Foundation, созданная в 2021 году, имеет двух штатных сотрудников и 13 подрядчиков. Член совета фонда Нильс Адерманн отметил, что важные технические знания часто сосредоточены у людей, работающих над проектами в свободное время и способных внезапно стать недоступными. Выявленные проблемы в PHP в итоге не привели к катастрофическим последствиям: часть организаций обновила системы или временно отключила их, а некоторые уязвимости оказались сложнее для эксплуатации, чем ожидалось.

Финансирование и ложные сигналы

Фонды, поддерживающие открытый код, получают средства из государственных грантов и пожертвований технологических компаний. Проект Alpha Omega Linux Foundation, который поддерживают Anthropic, OpenAI, Google и Microsoft, предоставил финансирование, в итоге помогшее полностью выявить и устранить уязвимости PHP. Немецкое агентство Sovereign Tech Agency инвестировало в PHP 205 тысяч евро в 2023–2024 годах и обязалось предоставить ещё 223 680 евро в 2025–2026 годах.

В то же время Адерманн заявил, что финансовую помощь оказывает лишь незначительная доля компаний, зависящих от PHP. Исполнительный директор Агентства ЕС по кибербезопасности ENISA Юхан Лепассаар сообщил, что ИИ также генерирует ложные или преувеличенные сообщения об уязвимостях. ENISA составляет перечень наиболее критических компонентов открытого кода, безопасность которых, по словам Лепассаара, следует усилить с помощью специалистов или инструментов ИИ.

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