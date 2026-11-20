В США национальный кибердиректор Белого дома Шон Кернкросс покидает должность, сообщает The Independent со ссылкой на Axios. Белый дом не предоставил немедленного комментария по поводу этой информации.

Поиск преемника

Кернкросс возглавляет Офис национального кибердиректора и отвечает за политику и стратегию федерального правительства США в сфере кибербезопасности. По данным Axios со ссылкой на источники, он не планировал работать на этой должности еще два года.

Как сообщает Axios, Кернкросс уходит сейчас, чтобы у Белого дома было достаточно времени для утверждения Сенатом его преемника до того, как демократы получат контроль над Конгрессом в январе.

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Технические сбои

По данным Axios, уход Кернкросса носит дружественный характер. Сообщения о нем появились после промежуточных выборов в США в этом месяце, на которых Республиканская партия президента Дональда Трампа потеряла большинство в Сенате и Палате представителей.

Кадровое изменение происходит на фоне недавних технических сбоев, которые затронули авиацию, банковский сектор и системы национальной безопасности США. Высокопоставленные чиновники неоднократно заявляли, что эти инциденты не связаны с кадровым изменением и не были следствием кибератак.

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