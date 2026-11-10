В Великобритании несколько женщин обвинили комика, писателя и бывшего судью Britain’s Got Talent Дэвида Уолльямса в использовании статуса знаменитости для сексуальных контактов с молодыми поклонницами и неподобающем поведении по отношению к женщинам на работе. Уолльямс отрицает какие-либо неправомерные действия, сообщает The Guardian по итогам совместного расследования с ITV News.

Свидетельства Алекс и Джейд

Одна из собеседниц журналистов, названная Алекс, рассказала, что познакомилась с Уолльямсом в 2004 году на встрече с фанатами, когда ей было 15 лет, а ему — 32. По ее словам, она передала комику свои сценарии и контактные данные, после чего он позвонил ей, поддерживал ее стремление стать автором комедийных текстов и предлагал помощь.

Алекс утверждает, что в 17 лет переписка и телефонные разговоры с Уолльямсом приобрели сексуальный характер, а весной 2006 года между ними были сексуальные контакты. По ее словам, комик просил присылать фотографии, в том числе в нижнем белье, и давал указания, как позировать. Она также рассказала о трех встречах в квартире Уолльямса в лондонском районе Белсайз-Парк.

Алекс заявила, что все три встречи были по взаимному согласию, однако из-за разницы в возрасте, опыте и статусе она чувствовала себя неспособной возражать. Она считает, что Уолльямс использовал свое влияние, тогда как его адвокаты назвали утверждения о груминге ложными.

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Другая женщина, которую издание называет Джейд, утверждает, что познакомилась с Уолльямсом в 15-летнем возрасте. По ее словам, через несколько недель после первого контакта он пригласил ее к себе домой и инициировал сексуальный контакт. Большинство других женщин, предоставивших свидетельства для расследования, сообщили, что на момент взаимодействия с комиком были совершеннолетними.

Позиция Уолльямса и HarperCollins

Адвокаты Уолльямса заявили, что он считал Алекс 18-летней, когда она вновь вышла на связь, и не помнит и не верит, что просил ее присылать сексуализированные фотографии. Они подчеркнули, что комик отрицает настойчивое поведение, а их краткие отношения считает добровольными.

В письме журналистам Уолльямс признал, что временами вел себя неосмотрительно по отношению к людям, с которыми у него были случайные сексуальные отношения, и не всегда учитывал их чувства. В то же время он заявил, что не является сексуальным хищником и не нарушал закон.

Обвинения также касаются его поведения по отношению к женщинам на шоу Britain’s Got Talent и в издательстве HarperCollins. Согласно расследованию, издательство прекратило сотрудничество с Уолльямсом после опасений по поводу его поведения на протяжении нескольких лет, в том числе утверждений о неподобающих сексуальных отношениях с более молодой сотрудницей и преследовании другой. В сентябре HarperCollins сообщило, что больше не будет издавать его книжный каталог.

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