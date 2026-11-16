Количество иностранных студентов в американских университетах этой осенью уменьшилось на 9% по сравнению с прошлым годом, а число тех, кто впервые приехал в США на учебу, упало на 15%. Такие результаты опроса Института международного образования приводит The Guardian.

Визы и ограничения на поездки

В опросе приняли участие более 800 американских колледжей и университетов. Из них 88% связали сокращение числа иностранных студентов с процессом оформления виз, а 70% — с ограничениями на поездки.

Администрация президента Дональда Трампа ужесточает иммиграционную политику и меняет подходы к высшему образованию. Министерство внутренней безопасности США предложило требовать от учебных заведений уплаты 70 тысяч долларов за каждого участника программы Optional Practical Training, или OPT.

Правило еще не вступило в силу и, как ожидается, может стать предметом судебных исков. В то же время участие в программе OPT этой осенью сократилось на 6%. Администрация также окончательно утвердила норму, ограничивающую пребывание иностранных студентов в США четырьмя годами без отдельного разрешения федеральных властей, однако суд временно заблокировал ее действие.

Наибольшее падение — на уровне последипломного образования

Наиболее существенное сокращение зафиксировали среди иностранных студентов на уровне последипломного образования — на 15%. На программах бакалавриата число иностранцев уменьшилось на 3%. Опрос также показал снижение числа студентов из Индии, которая направляет в США больше студентов, чем любая другая страна.

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Если возможности OPT ограничат, 95% опрошенных учебных заведений прогнозируют, что иностранные студенты, вероятно, будут выбирать для учебы другие страны. Исследователи Института международного образования также назвали среди факторов рост глобальной конкуренции за студентов и дороговизну американского образования.

Влияние на университеты и экономику

Ассоциация Nafsa вместе с компанией JB International подсчитала, что вклад иностранных студентов в экономику США этой осенью уменьшился на 2,4 млрд долларов. Университеты активно привлекают студентов из-за рубежа, в частности из-за поступлений от оплаты обучения.

Например, в Университете штата Кливленд число иностранных студентов за два года сократилось на 46% — с 1542 осенью 2025 года до 828 этой осенью. Провост Нигамант Шридхар оценил влияние этого сокращения на бюджет учреждения в сумму от 2 млн до 4 млн долларов.

Оригинальный материал опубликован в The Guardian.

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