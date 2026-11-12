В Германии число совершеннолетних людей с чрезмерной задолженностью выросло до 7,36 миллиона. Это на 293 тысячи, или чуть более чем на 4%, больше, чем годом ранее, сообщает Tagesschau со ссылкой на новый «Атлас должников» компании Creditreform. Контрольной датой для исследования было 1 октября.

Доля чрезмерно задолжавших людей среди взрослого населения страны увеличилась на 0,42 процентного пункта — до 10,58%. В Creditreform заявили, что финансовое положение частных потребителей ухудшилось из-за высокой стоимости жизни, значительных расходов на энергию и жилье, а также ухудшения ситуации на рынке труда.

Компания отметила, что из-за новой методики расчета текущие данные нельзя напрямую сопоставлять с показателями предыдущих лет. В то же время данные за 2025 год ретроспективно пересчитали с помощью математико-статистического метода, что позволяет сравнить их с новыми показателями.

Рост среди людей до 30 лет

Наиболее частыми причинами чрезмерной задолженности, согласно исследованию, являются болезни, зависимости или несчастные случаи, а также безработица. Особенно заметно число чрезмерно задолжавших выросло среди людей в возрасте до 30 лет — на 5,8%, до 1,17 миллиона.

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Наибольшее число людей с чрезмерной задолженностью в целом приходится на возрастную группу от 30 до 49 лет. Руководитель экономических исследований Creditreform Патрик-Людвиг Ханцш ожидает, что в следующем году число чрезмерно задолжавших потребителей продолжит увеличиваться.

Самая высокая доля — в Бремене

Самая высокая доля чрезмерно задолжавших среди всех взрослых зафиксирована в Бремене — 15,89%. Далее следуют Северный Рейн-Вестфалия с 13,19% и Саксония-Анхальт с 13,08%. Самые низкие показатели у Баварии — 7,58%, за ней следуют Баден-Вюртемберг с 8,73% и Бранденбург с 9,15%.

На районном уровне наименьшие доли зафиксированы в баварских районах Айхштетт — 4,75% и Эрланген-Хёхштадт — 4,99%. Среди городов самые высокие показатели имеют Гельзенкирхен — 25,43% и Бремерхафен — 23,67%.

Creditreform составляет «Атлас должников» на основе анонимизированных данных из официальных реестров, данных интернет-магазинов и других источников. Компания учитывает досудебные процедуры напоминания и взыскания, принудительные взыскания или исполнение решений, а также личные банкротства. Одно напоминание об уплате долга само по себе не означает, что человека отнесут к категории чрезмерно задолжавших.

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