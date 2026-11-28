Количество инцидентов саботажа в Европе, приписываемых Российской Федерации — государству-агрессору, за 12 месяцев до сентября 2026 года выросло на 16%. Применение поджогов и взрывчатых веществ примерно удвоилось, говорится в докладе Международного института стратегических исследований (IISS), о котором сообщает The Hill.

Атаки на критическую инфраструктуру

По оценке IISS, Россия ведет против Европы «нетрадиционную войну», в том числе посредством атак российских разведывательных служб на критическую инфраструктуру. При этом общий объем зафиксированной активности сократился, несмотря на рост числа диверсий.

Аналитики считают, что эта кампания пока не достигла стратегической цели — ослабить и сорвать поддержку Украины. Европейские страны продолжают предоставлять Украине военную помощь, а оборонные расходы европейских государств в 2025 году превысили российские на 9,6%.

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Риски для Германии и Польши

В IISS считают весьма вероятным, что среди европейских стран российские разведывательные службы будут в наибольшей степени сосредоточены на Германии и Польше. Их транспортные, логистические и промышленные сети имеют важное значение для обеспечения поставок для Украины.

Аналитики предупредили, что инцидент с большим числом жертв возможен из-за сужения пространства для просчетов. Такая атака — преднамеренная или вызванная ошибкой — может вызвать требования ответа и выявить разногласия между европейскими правительствами.

По данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, в октябре российские атаки убили 372 мирных жителя и ранили 1 981 человека. В ООН сообщили, что это на 95% больше, чем в октябре 2025 года.

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