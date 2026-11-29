Фирас Башар Хальса, проходивший лечение от ранений, полученных во время нападения 23 октября, умер утром 29 ноября. После этого число погибших в результате нападения на греческую православную церковь Святого Георгия в Иордании выросло до 10.

Смерть раненого

О смерти Хальсы сообщило Управление общественной безопасности Иордании в заявлении, распространенном государственным агентством Petra. По данным Anadolu Agency, он проходил лечение от ранений, полученных во время нападения.

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Нападение и приговоры

Нападение произошло 23 октября в городе Карак во время похорон в церкви Святого Георгия. Вооруженные люди открыли огонь по присутствовавшим на церемонии. Первоначально сообщалось о девяти погибших и 34 раненых.

15 ноября Суд государственной безопасности Иордании приговорил троих обвиняемых к смертной казни за совершение нападения. Еще двое обвиняемых получили по шесть лет лишения свободы.

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