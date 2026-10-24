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Число погибших при нападении на церковь в Иордании возросло до девяти — The Hindu

Фёдор Крыштовский 24 Октября 2026 17:44
Число погибших при нападении на церковь в Иордании возросло до девяти — The Hindu

Число погибших в результате нападения на греческую православную церковь в иорданской деревне Хаммуд в мухафазе Карак возросло до девяти после смерти двух раненых. Об этом министр здравоохранения Иордании Ибрагим аль-Бдур сообщил AFP, пишет The Hindu.

Смерть раненых

По словам министра, в субботу умер еще один пострадавший, находившийся в критическом состоянии. Он стал вторым раненым, умершим от полученных травм. Аль-Бдур назвал нападение на церковь террористическим.

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Нападение во время похоронной процессии

Иорданские власти сообщили, что вооруженные люди ворвались на территорию греческой православной церкви во время похоронной процессии и открыли огонь. Церковь расположена в деревне Хаммуд в мухафазе Карак на юге Иордании.

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