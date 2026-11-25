Число зарегистрированных случаев денге в мире выросло с 430 тысяч в 1990 году до 14,7 миллиона в 2024 году. Результаты нового анализа представили 22 ноября на ежегодной встрече Американского общества тропической медицины и гигиены в Нэшнл-Харборе, штат Мэриленд, США, сообщает Nature.

Как собирали данные

Денге — вирусное заболевание, передающееся инфицированными комарами. Оно может вызывать лихорадку, головную боль и сильную боль в костях. Основным переносчиком является комар Aedes aegypti, хорошо приспособленный к тёплой городской среде.

Случаи денге часто регистрируют в разных базах данных, которые сложно сравнивать между собой. Группа исследователей, в которую вошла эпидемиолог Ахйон Лим из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, объединила доступные данные и использовала статистическое моделирование для заполнения пробелов в статистике. Результаты также опубликовали в качестве препринта на платформе Research Square до рецензирования.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Вирусолог, изучающий денге, Энг Эонг Оои из медицинской школы Duke–NUS в Сингапуре, не участвовавший в работе, отметил, что рост числа зарегистрированных случаев не является неожиданным. По его словам, всё больше людей живут в городских районах, где существует риск заражения денге.

Испытание Wolbachia в Бразилии

На встрече также представили результаты первого рандомизированного контролируемого исследования в Америке, оценивавшего влияние комаров с бактерией Wolbachia на передачу денге. Эта бактерия снижает способность комаров передавать вирусы и передаётся их потомству.

С января 2021 года по май 2022 года исследователи выпустили около 32 миллионов комаров, инфицированных Wolbachia, в определённых районах Бразилии. Они наблюдали почти за 6 тысячами детей, живших в районах выпуска комаров и за их пределами, и ежегодно брали образцы крови в 2020–2024 годах. Дети из районов, где выпустили таких комаров, имели на 68% более низкую вероятность заражения денге по сравнению с детьми из районов без Wolbachia.

Читай нас в