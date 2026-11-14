С начала 2026 года в мире в результате экстремальных погодных явлений уже погибли десятки тысяч человек, и это число, по оценке издания, будет расти. Год также прогнозируют одним из четырёх самых тёплых в истории, сообщает The Guardian.

Издание отмечает, что после самого жаркого лета с начала метеорологических наблюдений в 1850 году глобальная температура в 2026 году сравнялась с рекордным показателем 2023 года — 2,04°C выше доиндустриального уровня. Количество углекислого газа в атмосфере, по данным The Guardian, достигло уровня, который не фиксировался в течение 2 млн лет.

Жара, пожары и засуха

В мае температура в отдельных городах Индии и Бангладеш превышала 45°C, а в пакистанской провинции Синд достигла 52°C. С жарой связали не менее 47 смертей в Южной Азии.

В августе жара, по оценке издания, привела примерно к 50 тыс. смертей в городах Европы. Две трети этих избыточных смертей связывают с климатическим кризисом. Засуха также вынудила Румынию остановить единственную атомную электростанцию, поскольку низкий уровень воды в Дунае не позволял пополнять систему охлаждения.

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В Канаде почти тысяча лесных пожаров выжгла 3 млн гектаров, а дым достиг Нью-Йорка. В Европе пожары охватили 686 тыс. гектаров — вдвое больше среднего показателя за предыдущие 20 лет.

Наводнения и оползни

Сильные дожди и оползни привели к значительным жертвам в Африке, Азии и Латинской Америке. В феврале в бразильском городе Жуис-ди-Фора из-за рекордных осадков погибли 72 человека, а более 10 тыс. жителей были вынуждены покинуть дома. В марте наводнения и оползни унесли не менее 131 жизни в Эфиопии, 80 — в Кении и 18 — в Танзании.

В августе в непальской долине реки Лхенде-Кхола обвал горной породы и ледникового льда вызвал поток воды и обломков, который смыл местные общины. Погибли не менее 1 300 человек, более 5 тыс. считались пропавшими без вести, ещё 8 600 нуждались в медицинской помощи. Среди вероятных факторов учёные назвали необычно высокую температуру и длительную деградацию вечной мерзлоты.

Всемирная метеорологическая организация сообщила об ускоренном накоплении энергии в климатической системе Земли: более 90% её избытка хранится в океанах. В июне температура поверхности моря начала превышать предыдущие максимумы, а 2 июня было подтверждено новое явление Эль-Ниньо.

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