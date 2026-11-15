Число арабов, убитых в результате криминального насилия в Израиле с начала 2026 года, достигло 201 после двух смертельных инцидентов в субботу, сообщает Jerusalem Post. В Кафр-Манде в результате гранатной атаки, направленной против бизнеса, погибла Лина Кассем Зидан из Далият-эль-Кармеля. Позднее тем же вечером в Тайбе, в регионе Шарон, был застрелен мужчина. Обстоятельства второго убийства остаются невыясненными.

Атака в Кафр-Манде

Зидан, которая не была целью нападения, погибла в оживленном коммерческом районе Кафр-Манды. Согласно подписи к фотографии в материале, в результате взрыва гранаты также пострадали четыре человека.

По данным организации Abraham Initiatives, среди 201 погибшего — 192 гражданина Израиля и девять жителей. Среди жертв — 14 женщин и девочек. Из них 167 человек были застрелены, 10 умерли от ножевых ранений, семеро погибли при пожарах, еще один человек — в результате автомобильной атаки. Организация также сообщила, что девять человек были застрелены сотрудниками полиции.

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Это шестой год, когда число жертв криминального насилия в арабских общинах Израиля превысило 100 человек. За последние четыре года число погибших каждый раз превышало 200. За аналогичный период 2025 года погибли 226 человек, поэтому нынешний показатель примерно на 11% ниже.

Критика действий властей

Сопредседательница Abraham Initiatives Шахира Шалаби заявила, что владельцы бизнеса сталкиваются с вымогательством и рэкетом, а родители опасаются вербовки детей преступными группировками. По ее словам, такие структуры также усиливают влияние на государственные тендеры, частный бизнес и местные институты.

Директор Центра прав арабских граждан Mossawa Джафар Фарах призвал уволить комиссара полиции и окружных командиров, возложив на них ответственность за провал в противодействии преступности. Глава Высшего арабского мониторингового комитета в Израиле Джамаль Захалка обвинил правительство в бездействии и призвал принять обязательное правительственное решение об искоренении преступных организаций в арабском обществе.

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