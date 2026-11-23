Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, вероятно, проигнорировал попытки президента США Дональда Трампа установить с ним контакт. В прошлом году Трамп звонил Киму и пытался связаться через каналы коммуникации, однако ответа не получил, сообщает The Independent со ссылкой на источники The Wall Street Journal, осведомленные о ситуации.

Нераспечатанное письмо

После безрезультатных попыток связаться американские чиновники передали письмо Трампа северокорейскому дипломату в Нью-Йорке. Позднее дипломат вернул его представителю США нераспечатанным.

Во время поездки в Китай на прошлой неделе Трамп публично допускал возможность встречи с Ким Чен Ыном и, по данным издания, просил помощников организовать ее. Однако встреча не состоялась. В то же время представитель администрации Трампа заявил The Wall Street Journal, что попыток организовать встречу с Кимом не было.

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Вопрос ядерной программы

Накануне поездки американские чиновники обсуждали варианты подготовки к потенциальным переговорам. Среди них — формулировка, которая не предусматривала бы формального признания Северной Кореи ядерным государством, но не содержала бы традиционного требования США о ликвидации ее ядерного оружия. Вместо этого США стремились бы добиться ограничений на ядерные и ракетные испытания и развивать дипломатические контакты.

Белый дом сообщил The Wall Street Journal, что сохраняет приверженность денуклеаризации Северной Кореи. Ранее Трамп и Ким Чен Ын встречались трижды, в том числе в 2019 году Трамп стал первым действующим президентом США, который вошел на территорию Северной Кореи. Эти контакты не дали существенных результатов в вопросе денуклеаризации.

Ранее в этом месяце Международное агентство по атомной энергии сообщило, что Северная Корея расширяет свой объект по обогащению урана. По оценкам, страна располагает примерно 60 ядерными боеголовками и межконтинентальными баллистическими ракетами, способными достигать континентальной части США.

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