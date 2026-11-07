Пилот Mercedes Кими Антонелли показал лучший результат во второй свободной практике Гран-при Сан-Паулу Формулы-1 на автодроме имени Жозе Карлоса Пасе в Бразилии. Его время составило 1 минуту 10,763 секунды. Как сообщает The Rio Times, Антонелли опередил пилота McLaren Ландо Норриса на 0,253 секунды.

Норрис и Ферстаппен — в тройке

Третьим в сессии стал Макс Ферстаппен из Red Bull, уступивший лидеру 0,259 секунды. Напарник Антонелли по Mercedes Джордж Расселл занял четвёртое место с отставанием в 0,273 секунды, а пятым стал Оскар Пиастри из McLaren — +0,321 секунды.

В первой практике лучшее время показал Норрис — 1 минута 11,717 секунды. Антонелли тогда стал вторым, проиграв британскому гонщику 0,082 секунды. Свободные заезды не приносят очков в чемпионате: команды используют их для тестирования настроек болидов, шин и режимов работы двигателя перед квалификацией.

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Штраф Расселла и выговор Камаре

Ферстаппен сообщил о проблемах с рулевым управлением, а в Red Bull заявили, что рассматривают изменения в его болиду. Расселл уже получил штраф в пять позиций на стартовой решётке из-за замены двигателя. Mercedes может завоевать Кубок конструкторов в Сан-Паулу, если по итогам гонки опередит Ferrari как минимум на три очка.

Бразильский пилот Audi Габриел Бортолето завершил вторую практику восьмым, отстав от Антонелли на 1,017 секунды. Рафаэл Камара, дебютирующий в Гран-при за Haas, занял 16-е место. Стюарды вынесли ему выговор за создание помех Шарлю Леклеру из Ferrari в 15-м повороте. Третья тренировка запланирована на 7 ноября, квалификация состоится в тот же день, а гонка — 8 ноября.

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