Пятилетний конь Ombudsman, принадлежащий Godolphin, выиграл Japan Cup в Токио, Япония, в своем последнем старте перед началом племенной карьеры. В седле был жокей Уильям Бьюик. Эта победа стала первой для Godolphin в данной гонке.

Ход гонки

Ombudsman проходил поворот на финишную прямую в середине группы, когда участники разошлись по ширине дорожки. Получив пространство для маневра, он вышел вперед и первым пересек финишную черту. Конь впервые и в последний раз выступил на дистанции одна миля и четыре фарлонга.

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Итоги

По данным Sky Sports, это шестая победа Ombudsman в скачках Группы 1. Вторым стал тренируемый во Франции Calandagan. Японские Danon Decile и Masquerade Ball заняли третье и четвертое места соответственно.

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