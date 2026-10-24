В Австралии Adelaide Film Festival заявил, что один из его посетителей подвергся нападению в центральном деловом районе Аделаиды после показа фильма Jim Queen. Мужчину госпитализировали с серьезными травмами. Как сообщает ABC News, организаторы считают, что характер словесных оскорблений, о которых им стало известно, указывает на предположительно гомофобный мотив нападения.

Обстоятельства нападения

По данным фестиваля, инцидент произошел после того, как зрители покинули мероприятие в субботу вечером. Пострадавший ждал транспорт, чтобы вернуться домой. Генеральный директор фестиваля Мэтт Кестинг рассказал, что сначала мужчину оскорбляли гомофобными высказываниями, после чего нападение стало физическим.

По словам Кестинга, посетитель получил переломы и провел в больнице не менее суток. Он добавил, что мужчина уже покинул медицинское учреждение и, по имеющейся у него информации, выздоравливает.

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Расследование полиции

Полиция подтвердила, что около 3:50 в воскресенье отреагировала на сообщение о нападении на мужчину группой незнакомых ему людей возле Норт-Террас и Бэнк-стрит в центре Аделаиды. Пострадавшего доставили в больницу. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к нападению.

В совместном заявлении Adelaide Film Festival и Feast Festival сообщили, что глубоко опечалены и потрясены инцидентом, а также однозначно осудили дискриминацию во всех ее проявлениях. Генеральный прокурор штата Южная Австралия Кьям Махер заявил, что гомофобным оскорблениям нет места в штате.

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