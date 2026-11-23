В Нью-Йорке, США, глава кинокомпании Lionsgate Адам Фогельсон заявил, что студия не спешит анонсировать седьмой фильм франшизы «Голодные игры». Дальнейшее развитие серии будет зависеть от писательницы Сюзанны Коллинз, которая сохраняет активную творческую роль в экранизациях своих книг, сообщает Variety.

Студия ждёт решения авторки

На премьере «Голодных игр: Рассвет на жатве» Фогельсон сказал, что Коллинз не создаёт истории без веской причины. По его словам, если авторка сочтёт, что у неё есть важная история, которую нужно рассказать, она её напишет, а студия извлечёт из этого пользу.

Коллинз посетила премьеру, но интервью не давала. Во время подписывания автографов на вопрос о возможной новой книге она ответила двумя словами по-английски: «We’ll see». Режиссёр франшизы Фрэнсис Лоуренс отметил, что писательница не сообщает съёмочной группе, работает ли она над новым романом, и не даёт никаких намёков на этот счёт.

Успех нового приквела

«Рассвет на жатве», шестая картина франшизы, стартовала в прокате со сборами 120 млн долларов. Это почти втрое больше, чем 44 млн долларов, которые собрал на старте приквел 2023 года «Баллада о певчих птицах и змеях».

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По данным RelishMix, охват «Рассвета на жатве» в социальных сетях до премьеры составил 652 млн. Это на 66% больше показателя «Баллады о певчих птицах и змеях», который равнялся 393 млн.

Популярность истории Хеймитча

Новый роман Коллинз, посвящённый происхождению Хеймитча Эбернети, за первую неделю продался в США тиражом более 1,2 млн экземпляров. Это вдвое больше первых недельных продаж «Баллады о певчих птицах и змеях» и втрое больше, чем у «Сойки-пересмешницы». К январю 2026 года мировые продажи англоязычного издания превысили 4,4 млн экземпляров.

Экранизация также получила самые высокие в серии оценки аудитории: 94% на Rotten Tomatoes и 4,1 балла из 5 на Letterboxd. Фогельсон назвал Коллинз творческой архитекторкой франшизы и подчеркнул, что Lionsgate стремится сохранить её влияние на всех этапах работы над проектами.

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