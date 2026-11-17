В Лос-Анджелесе, США, представители кинопрессы положительно отозвались о картине Дэвида Финчера The Further Mis-Adventures of Cliff Booth — продолжении фильма Квентина Тарантино Однажды в... Голливуде. Как сообщает Variety, критики назвали картину захватывающим фильмом для непринужденного просмотра и посвящением Голливуду и Лос-Анджелесу.

Первые отзывы

Кинокритик Саймон Томпсон описал работу Финчера как любовное письмо Лос-Анджелесу, отметив эклектичный актерский состав и финальную часть фильма. Критик Зак Поуп назвал картину сочетанием характерного для Тарантино хаоса, внимания Финчера к деталям и харизмы Брэда Питта.

Старший репортер The Wrap Дрю Тейлор написал, что «абсолютно полюбил» фильм. Член Critics Choice Рики Валеро назвал его одной из лучших картин года. Обозреватель Variety Клейтон Дэвис охарактеризовал фильм как дикую и смешную картину и отдельно отметил игру Питта, Элизабет Дебики, Скотта Каана и Питера Уэллера.

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Сюжет и команда

Действие фильма происходит в 1977 году, через восемь лет после событий Однажды в... Голливуде. Брэд Питт вновь играет каскадера Клиффа Бута, который работает фиксером голливудской студии и оказывается в сложной ситуации, работая на популярного киноактера. В актерский состав также вошли Элизабет Дебики, Скотт Каан, Яхья Абдул-Матин II, Карла Гуджино и Питер Уэллер.

Сценарий написал Квентин Тарантино, который не стал режиссером проекта, поскольку, по данным Variety, планирует снять еще только один полнометражный фильм. По словам Финчера, первая версия сценария насчитывала 230 страниц, из которых он сократил 60.

Прокат и стриминг

Фильм выйдет эксклюзивно в кинотеатрах IMAX 25 ноября, а 23 декабря станет доступен на Netflix. Питт получил «Оскар» за роль Клиффа Бута в оригинальной картине 2019 года, которая собрала 410 млн долларов в мировом прокате и получила 10 номинаций на премию Американской киноакадемии.

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