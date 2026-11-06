В Великобритании конские каштаны начали цвести и проявлять признаки весеннего роста более чем на полгода раньше обычного срока. Этому явлению могла способствовать мягкая осенняя погода после лета с экстремальной жарой и засухой, сообщает The Guardian.

Октябрь был теплее средних показателей во всех частях Соединенного Королевства. Он стал девятым месяцем подряд, когда средняя температура превышала норму.

Риск для опылителей

Руководитель природоохранных программ Woodland Trust Крис Николс заявил, что преждевременное цветение вызывает обеспокоенность из-за возможного нарушения синхронизации между деревьями и насекомыми-опылителями. По его словам, деревья должны цвести в определенный период, чтобы их цикл совпадал с активностью насекомых, от которых они зависят.

Менеджер программ гражданской науки Woodland Trust Кейт Льютвейт назвала раннее цветение признаком стресса у деревьев. По ее мнению, засуха могла заставить деревья приостановить важные физиологические процессы, подобно зимнему покою. После дождей растения могли возобновить весеннее цветение вне сезона.

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Последствия жары и засухи

Летом многие деревья пережили так называемую раннюю осень: они увядали и преждевременно сбрасывали листья. Эксперты также сообщали, что старые дубы в Англии гибнут из-за высокой температуры и засухи.

Руководитель коллекций деревьев в Королевских ботанических садах Кью Кевин Мартин отметил, что деревья в местном дендрарии также переходят к преждевременному весеннему росту. Он объяснил, что из-за летнего стресса деревья вошли в состояние покоя, а теплые условия осенью вновь стимулировали их развитие. По оценке Мартина, полное влияние этого явления станет понятным лишь весной 2028 года.

Мартин также сообщил, что после засухи деревья, особенно на юго-востоке Англии, дали мало прироста и стали более уязвимыми к повреждениям во время штормов. Во время штормов Остин и Боело было зафиксировано больше случаев повреждения и падения деревьев, чем ожидалось при ветре такой силы.

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