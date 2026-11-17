Кипр строит четыре новые стационарные опреснительные установки, чтобы в будущем обеспечивать все потребности страны в воде за счёт моря. На проект потратят более 200 млн евро, сообщает Cyprus Mail со ссылкой на министра сельского хозяйства Христоса Сенекиса.

Министр назвал программу самой дорогой инвестицией в водную безопасность страны с 1980-х годов. По его словам, после реализации проекта воду из водохранилищ будут резервировать для фермеров. Это должно позволить аграриям заранее знать доступные объёмы воды и планировать работу на каждый сезон.

Инвестиции в водную инфраструктуру

Сенекис сравнил масштаб инвестиций со строительством плотины Курис и Южного трубопровода. Около 43% бюджета министерства на следующий год предусмотрено для водной инфраструктуры.

Ведомство также развивает инфраструктуру для более широкого использования восстановленной воды. До конца месяца планируют завершить проект по установке водосберегающих насадок на бытовые краны. По словам министра, это обеспечит существенную экономию воды при небольших затратах.

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Помощь фермерам и участие израильских компаний

Фермеры на Кипре по-прежнему ощущают последствия прошлогодней засухи. Сенекис сообщил, что подал документированный запрос в Европейский Союз, который обеспечил 4,6 млн евро для компенсации потерянных доходов. Выплаты производителям должны осуществить в течение следующих двух месяцев.

Израильская государственная водная компания Mekorot является одним из ключевых партнёров кипрской программы опреснения с 2015 года, когда Департамент развития водных ресурсов начал сотрудничество с ней по объектам в Лимасоле и Ларнаке. Подразделение Mekorot открыло в Лимасоле установку стоимостью 50 млн евро, рассчитанную на производство 40 тыс. кубометров воды в сутки, с возможностью увеличить объём до 60 тыс. кубометров. Ожидалось, что две установки будут покрывать примерно 40% водопотребления острова.

Израильский подрядчик также строит мобильную установку на реке Гариллис в Лимасоле мощностью 10 тыс. кубометров в сутки. Она ещё не начала работу из-за задержек с поставками оборудования, связанных с войной на Ближнем Востоке.

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