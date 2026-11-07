Кипр и Греция в ходе интерактивного диалога Генеральной ассамблеи ООН задали кандидату Турции на пост генерального секретаря ООН Феридуну Синирлиоглу вопросы, касающиеся международного права, статуса Республики Кипр и турецко-ливийского меморандума. Как сообщает Cyprus Mail, он заявил, что в своей работе будет руководствоваться Уставом ООН, в том числе в кипрском вопросе, однако прямо не ответил на большинство заданных вопросов.

Кипрский вопрос

Посол Кипра при ООН Мария Михаэль упомянула письмо Синирлиоглу от 19 мая 2022 года, написанное им в национальном качестве. По ее словам, в документе утверждалось, что Республика Кипр прекратила существование как юридическое лицо в 1963 году.

Она спросила, признает ли кандидат суверенитет, независимость, территориальную целостность Кипра и его статус государства — члена ООН. Михаэль также попросила его осудить нападения на миротворцев в Пиле в августе 2023 года, принять позицию Совета Безопасности по Вароше и обязаться выполнять резолюции Совета Безопасности.

Кипрский дипломат также подняла вопрос о предполагаемых нарушениях прав человека в Турции и спросила, поддержит ли Синирлиоглу независимые, беспристрастные и эффективные расследования таких утверждений. Она поинтересовалась его позицией относительно оценки Управления ООН по правам человека, которое признало незаконными всеобщие запреты на демонстрации после ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу в 2025 году.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Возражения Греции

Посол Греции при ООН Аглая Балта сосредоточилась на турецко-ливийском морском меморандуме 2019 года. Она заявила, что Турция и Ливия не имеют смежных или противоположных побережий и общей морской границы, а соглашение не учитывает Крит и острова Додеканеса.

Балта назвала меморандум попыткой перекроить географию и заявила, что его недавняя ратификация Палатой представителей Ливии не придает соглашению юридической силы. Она спросила кандидата, как его обязательство соблюдать международное право согласуется с защитой таких претензий.

Синирлиоглу заявил, что Устав ООН будет определять его работу, в том числе в отношении кипрского вопроса. Он также процитировал бывшего генерального секретаря ООН Дага Хаммаршельда, назвав нейтральность проявлением добросовестности, однако не дал прямого ответа на вопросы о признании Кипра, Пиле, Вароше и правах человека.

Относительно меморандума Синирлиоглу сказал, что его кандидатуру выдвинула Турция, но он не представляет государство. Он также напомнил, что Греция поддержала его избрание генеральным секретарем ОБСЕ, и заявил, что неоднократно демонстрировал способность быть беспристрастным и независимым международным служащим. Для назначения генеральным секретарем ООН кандидат должен получить не менее девяти голосов в Совете Безопасности без вето постоянного члена, после чего его кандидатуру должна одобрить Генеральная ассамблея.

Читай нас в