Кипр и Лихтенштейн завершили заключение соглашения об избежании двойного налогообложения доходов и предотвращении уклонения от уплаты налогов. Об этом сообщило Министерство финансов Кипра.

Двустороннее сотрудничество

Как сообщает Cyprus Mail, министерство объявило о завершении работы над документом в публикации на платформе X. В ведомстве назвали договоренность важным этапом укрепления двустороннего сотрудничества между двумя странами.

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Цель документа

Соглашение должно устранить ситуации, при которых один и тот же доход облагается налогом дважды. Оно также призвано поддержать сотрудничество двух юрисдикций в противодействии уклонению от уплаты налогов.

Ожидаемое влияние

По оценке Министерства финансов Кипра, соглашение усилит правовую определенность в сфере налогообложения. В ведомстве также заявили, что оно должно способствовать трансграничной предпринимательской деятельности и инвестиционным возможностям между Кипром и Лихтенштейном.

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