Кипр планирует начать добычу природного газа с месторождений Глаук и Пегас в блоке 10 своей исключительной экономической зоны в 2033 году. Окончательное инвестиционное решение по проекту ожидается в 2029 году, заявил министр энергетики Михаэл Дамианос после встречи президента Никоса Христодулидиса с вице-президентом ExxonMobil по глобальной разведке Джоном Ардиллом, сообщает Cyprus Mail.

Бурение возобновят в декабре

Дамианос отметил, что работы идут по заранее определенному графику. Он также сообщил о новом бурении, которое должно начаться в декабре.

Джон Ардилл подтвердил, что буровая установка вернется на Кипр в декабре для дополнительного бурения и испытаний на месторождении Пегас. По его словам, эти работы помогут сформировать подход к подаче плана разработки и добычи месторождения, который ожидается в следующем году.

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Варианты экспорта газа

Права на блок 10 совместно принадлежат ExxonMobil и QatarEnergy. В июне оба месторождения признали коммерчески жизнеспособными. Президент Кипра тогда назвал это решение подтверждением перспектив кипрской исключительной экономической зоны и восточного Средиземноморья как потенциального энергетического коридора для Европы.

ExxonMobil рассматривает несколько путей освоения залежей: строительство объекта на Кипре с трубопроводом в Египет, использование существующих египетских мощностей по сжижению газа или плавучий LNG-завод. Ардилл отметил, что плавучий вариант обычно требует больших затрат, а для строительства наземных LNG-заводов необходимы более крупные ресурсы, чем те, которые в настоящее время обнаружены в блоке 10.

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